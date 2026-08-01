Informations pratiques

Mirabel-aux-Baronnies

Loto en plein air

Tennis de Mirabel aux Baronnies Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Loto en plein air avec 8 parties (2 quines 1 carton plein) et 2 cartons pleins directs

De nombreux lots à gagner air fryer, cafetière cassimo, enceintes, bouilloire, corbeilles, écouteurs sans fil, plateaux déjeuners…

Buvette et restauration

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Tennis de Mirabel aux Baronnies Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 15 09

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English :

Outdoor bingo with 8 rounds (2 quines 1 full card) and 2 instant full cards

Many prizes to win: air fryer, Cassimo coffee maker, speakers, electric kettle, trash cans, wireless headphones, lunch trays…

Refreshments and food available

L’événement Loto en plein air Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale