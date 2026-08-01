Loto en plein air Mirabel-aux-Baronnies
mercredi 12 août 2026 · Mirabel-aux-Baronnies
Informations pratiques
Mirabel-aux-Baronnies
Loto en plein air
Tennis de Mirabel aux Baronnies Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Loto en plein air avec 8 parties (2 quines 1 carton plein) et 2 cartons pleins directs
De nombreux lots à gagner air fryer, cafetière cassimo, enceintes, bouilloire, corbeilles, écouteurs sans fil, plateaux déjeuners…
Buvette et restauration
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Tennis de Mirabel aux Baronnies Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 15 09
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English :
Outdoor bingo with 8 rounds (2 quines 1 full card) and 2 instant full cards
Many prizes to win: air fryer, Cassimo coffee maker, speakers, electric kettle, trash cans, wireless headphones, lunch trays…
Refreshments and food available
L’événement Loto en plein air Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale