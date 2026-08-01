Informations pratiques

Mirabel-aux-Baronnies

Vide grenier et marché artisanal nocturne

Dans les rues du village Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vide grenier et marché artisanal nocturne dans le village à l’occasion de la fête des vins

.

Dans les rues du village Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale and nighttime craft market in the village as part of the wine festival

L’événement Vide grenier et marché artisanal nocturne Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale