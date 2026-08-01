Vide grenier et marché artisanal nocturne Mirabel-aux-Baronnies
samedi 15 août 2026 · Mirabel-aux-Baronnies
Informations pratiques
Mirabel-aux-Baronnies
Vide grenier et marché artisanal nocturne
Dans les rues du village Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vide grenier et marché artisanal nocturne dans le village à l’occasion de la fête des vins
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Dans les rues du village Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com
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English :
Garage sale and nighttime craft market in the village as part of the wine festival
L’événement Vide grenier et marché artisanal nocturne Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale