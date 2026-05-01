Fête des Z’Amis et son vide grenier Camping municipal Saint-Benoist-sur-Mer
Fête des Z’Amis et son vide grenier Camping municipal Saint-Benoist-sur-Mer dimanche 24 mai 2026.
Saint-Benoist-sur-Mer
Fête des Z’Amis et son vide grenier
Camping municipal 22 rue de l’église Saint-Benoist-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
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Camping municipal 22 rue de l’église Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 10 10 56 98
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English :
L’événement Fête des Z’Amis et son vide grenier Saint-Benoist-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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