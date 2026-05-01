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Fête des Z’Amis et son vide grenier Camping municipal Saint-Benoist-sur-Mer

Fête des Z’Amis et son vide grenier Camping municipal Saint-Benoist-sur-Mer dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Camping municipal

Adresse : 22 rue de l'église

Ville : 85540 Saint-Benoist-sur-Mer

Département : Vendée

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Saint-Benoist-sur-Mer

Fête des Z’Amis et son vide grenier

Camping municipal 22 rue de l’église Saint-Benoist-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

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Camping municipal 22 rue de l’église Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 10 10 56 98 

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English :

L’événement Fête des Z’Amis et son vide grenier Saint-Benoist-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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