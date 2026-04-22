Fête du 1er mai Maison des Amis de la Forêt Mervent

Mervent

Fête du 1er mai

Maison des Amis de la Forêt 127 route de la Bironnière Mervent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le 1er mai, vivez la nature autrement !

Envie de prendre l’air et de partager un moment convivial en forêt ?

La Maison des Amis de la Forêt vous accueille à Mervent pour une journée nature accessible à tous !

Au programme

– Visites guidées de l’Arboretum & de l’Écomusée à 11h00, 14h30, 16h30 (participation libre)

– Tombola

– Pique-nique partagé (apportez votre repas !)

Une belle occasion de découvrir le patrimoine forestier, se balader et profiter d’un moment simple et convivial, en famille ou entre amis ! .

Maison des Amis de la Forêt 127 route de la Bironnière Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 34 75 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On May 1st, experience nature differently!

L’événement Fête du 1er mai Mervent a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin