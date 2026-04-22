Fête du 1er mai Maison des Amis de la Forêt Mervent
Fête du 1er mai Maison des Amis de la Forêt Mervent vendredi 1 mai 2026.
Mervent
Fête du 1er mai
Maison des Amis de la Forêt 127 route de la Bironnière Mervent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le 1er mai, vivez la nature autrement !
Envie de prendre l’air et de partager un moment convivial en forêt ?
La Maison des Amis de la Forêt vous accueille à Mervent pour une journée nature accessible à tous !
Au programme
– Visites guidées de l’Arboretum & de l’Écomusée à 11h00, 14h30, 16h30 (participation libre)
– Tombola
– Pique-nique partagé (apportez votre repas !)
Une belle occasion de découvrir le patrimoine forestier, se balader et profiter d’un moment simple et convivial, en famille ou entre amis ! .
Maison des Amis de la Forêt 127 route de la Bironnière Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 34 75 85
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English :
On May 1st, experience nature differently!
L’événement Fête du 1er mai Mervent a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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