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FÊTE DU BABAU Rivesaltes

FÊTE DU BABAU Rivesaltes

FÊTE DU BABAU Rivesaltes vendredi 7 août 2026.

Ville : 66600 Rivesaltes

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rivesaltes

FÊTE DU BABAU

Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 01:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Animations musicales, ateliers, marché, spectacle équestre, concerts, défilés, feu d’artifice et restauration
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Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04  animation@rivesaltes.fr

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English :

Musical entertainment, workshops, market, horse show, concerts, parades, fireworks and catering

L’événement FÊTE DU BABAU Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-15 par BIT DE RIVESALTES

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