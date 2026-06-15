FÊTE DU BABAU Rivesaltes
FÊTE DU BABAU Rivesaltes vendredi 7 août 2026.
Rivesaltes
FÊTE DU BABAU
Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 01:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Animations musicales, ateliers, marché, spectacle équestre, concerts, défilés, feu d’artifice et restauration
.
Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 animation@rivesaltes.fr
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English :
Musical entertainment, workshops, market, horse show, concerts, parades, fireworks and catering
L’événement FÊTE DU BABAU Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-15 par BIT DE RIVESALTES
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