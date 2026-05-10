Fête du Bic’Loup Dole
Fête du Bic’Loup Dole samedi 29 août 2026.
Dole
Fête du Bic’Loup
La Combe au Loup Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 21:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Endurance festive VTT 6h en solo ou en équipe et Concerts Buvette et restauration sur place. .
La Combe au Loup Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté club.acdtr@gmail.com
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English : Fête du Bic’Loup
L’événement Fête du Bic’Loup Dole a été mis à jour le 2026-05-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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