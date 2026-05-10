Dole

Fête du Bic’Loup

La Combe au Loup Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Endurance festive VTT 6h en solo ou en équipe et Concerts Buvette et restauration sur place. .

La Combe au Loup Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté club.acdtr@gmail.com

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English : Fête du Bic’Loup

L’événement Fête du Bic’Loup Dole a été mis à jour le 2026-05-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE