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Fête du Bic’Loup Dole

Fête du Bic’Loup Dole samedi 29 août 2026.

Adresse : La Combe au Loup

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Dole

Fête du Bic’Loup

La Combe au Loup Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Endurance festive VTT 6h en solo ou en équipe et Concerts Buvette et restauration sur place.   .

La Combe au Loup Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté   club.acdtr@gmail.com

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English : Fête du Bic’Loup

L’événement Fête du Bic’Loup Dole a été mis à jour le 2026-05-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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