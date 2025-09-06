Châtillon-Coligny

Fête du bois

Rue de Condé Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Fête du Bois

Fête du bois avec démonstrations d’artisans, marchands et professionnels du bois dans l’Orangerie & terrasse du château. Nombreux exposants et buvette sur place. Entrée gratuite. Présence de l’association de modélisme naval du Gâtinais. Le sabotier M. Jublot sera présent. .

Rue de Condé Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33

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English :

Wood Festival

L’événement Fête du bois Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GATINAIS SUD