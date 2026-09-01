Informations pratiques

Lalinde

Fête du canal | Navigation bateaux électriques et karts à pédales

Bassin Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion de la deuxième édition de la Fête du canal portée par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, le port miniature de Bergerac vous propose une balade en bateau électrique sur le bassin de Lalinde ainsi que du kart à pédales. En famille ou entre amis, venez tester ces activités et devenez le capitaine ou le pilote d’un jour ! .

Bassin Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

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English : Fête du canal | Navigation bateaux électriques et karts à pédales

L’événement Fête du canal | Navigation bateaux électriques et karts à pédales Lalinde a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides