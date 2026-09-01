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Fête du canal | Navigation bateaux électriques et karts à pédales Lalinde

samedi 19 septembre 2026 · Lalinde

Fête du canal | Navigation bateaux électriques et karts à pédales Lalinde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Bassin
Ville
24150 Lalinde
Département
Dordogne
Tarif

Lalinde

Fête du canal | Navigation bateaux électriques et karts à pédales

Bassin Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion de la deuxième édition de la Fête du canal portée par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, le port miniature de Bergerac vous propose une balade en bateau électrique sur le bassin de Lalinde ainsi que du kart à pédales. En famille ou entre amis, venez tester ces activités et devenez le capitaine ou le pilote d’un jour !   .

Bassin Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55  ot.lalinde@ccbdp.fr

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English : Fête du canal | Navigation bateaux électriques et karts à pédales

L’événement Fête du canal | Navigation bateaux électriques et karts à pédales Lalinde a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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