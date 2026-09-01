Fête du Canal | Promenade en bateau Lalinde
samedi 19 septembre 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Fête du Canal | Promenade en bateau
Bassin Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion de la Fête du Canal organisée par la CCBDP et l’Office de Tourisme, venez vous promener sur le canal avec l’animation proposée par l’Echappée du pêcheur. Embarquez avec Patrick Cecchetto, pêcheur professionnel et laissez-vous porter sur l’eau entre le bassin de Lalinde et le ponton de la Guillou ! .
Bassin Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du Canal | Promenade en bateau
L’événement Fête du Canal | Promenade en bateau Lalinde a été mis à jour le 2026-08-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Lalinde (Dordogne)
- Les Foulées Lindoises Stade Jean Peyrie Lalinde 13 septembre 2026
- Thé dansant avec Gilou Retro Musette Salle Jacques Brel Lalinde 13 septembre 2026
- Soirée brame du cerf Lalinde 17 septembre 2026
- Soirée insolite brame du cerf Lalinde 17 septembre 2026
- Soirée insolite brame du cerf Lalinde 17 septembre 2026