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Fête du casino Joa César Palace Rue du Centre aéré Saint-Paul-lès-Dax

dimanche 2 août 2026 · Rue du Centre aéré · Saint-Paul-lès-Dax

Fête du casino Joa César Palace Rue du Centre aéré Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du Centre aéré
Adresse
Lac de Christus
Ville
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Département
Landes
Tarif

Saint-Paul-lès-Dax

Fête du casino Joa César Palace

Rue du Centre aéré Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Au programme Animations pour enfants, concerts et feu d’artifice.   .

Rue du Centre aéré Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 52 72 

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English : Fête du casino Joa César Palace

L’événement Fête du casino Joa César Palace Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Grand Dax

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