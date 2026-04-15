AGENDA · Saint-Paul-lès-Dax
Fête du casino Joa César Palace Rue du Centre aéré Saint-Paul-lès-Dax
dimanche 2 août 2026 · Rue du Centre aéré · Saint-Paul-lès-Dax
Informations pratiques
Saint-Paul-lès-Dax
Fête du casino Joa César Palace
Rue du Centre aéré Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Au programme Animations pour enfants, concerts et feu d’artifice. .
Rue du Centre aéré Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 52 72
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English : Fête du casino Joa César Palace
L’événement Fête du casino Joa César Palace Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Grand Dax
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