Merville

FÊTE DU CENTRE SOCIAL

BOIS DE BAYLER Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le vendredi 26 juin, rendez-vous au Bois de Bayler de 11h30 à 15h pour la Fête de fin d’année du Centre social !

Au programme : Repas sous la forme d’une auberge espagnole, concert de musique et jeux en bois en libre-service. 0 .

BOIS DE BAYLER Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

On Friday, June 26, come to the Bois de Bayler from 11:30 a.m. to 3:00 p.m. for the Social Center’s end-of-year party!

L’événement FÊTE DU CENTRE SOCIAL Merville a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE