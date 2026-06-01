FÊTE DU CENTRE SOCIAL Merville
FÊTE DU CENTRE SOCIAL Merville vendredi 26 juin 2026.
Merville
FÊTE DU CENTRE SOCIAL
BOIS DE BAYLER Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le vendredi 26 juin, rendez-vous au Bois de Bayler de 11h30 à 15h pour la Fête de fin d’année du Centre social !
Au programme : Repas sous la forme d’une auberge espagnole, concert de musique et jeux en bois en libre-service. 0 .
BOIS DE BAYLER Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
On Friday, June 26, come to the Bois de Bayler from 11:30 a.m. to 3:00 p.m. for the Social Center’s end-of-year party!
L’événement FÊTE DU CENTRE SOCIAL Merville a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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