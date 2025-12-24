Fête du Cheval

Arnac-Pompadour Corrèze

15 août 2026





Le 15 août à Pompadour c’est LA Journée du Cheval !!!

– A partir de 7h concours de saut d’obstacles (toute la journée sur le stade équestre du Puy-Marmont)

– 09h30 messe de la St-Hubert sur l’hippodrome

– 11h spectacle équestre (stade équestre de Puy-Marmont).

– 16h30 courses hippiques sur l’hippodrome avec notamment le traditionnel Grand Cross.

– 20h Épreuves de saut d’obstacles (stade équestre) .

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

