Fête du Cheval, Arnac-Pompadour samedi 15 août 2026.
Début : 2026-08-15
Le 15 août à Pompadour c’est LA Journée du Cheval !!!
– A partir de 7h concours de saut d’obstacles (toute la journée sur le stade équestre du Puy-Marmont)
– 09h30 messe de la St-Hubert sur l’hippodrome
– 11h spectacle équestre (stade équestre de Puy-Marmont).
– 16h30 courses hippiques sur l’hippodrome avec notamment le traditionnel Grand Cross.
– 20h Épreuves de saut d’obstacles (stade équestre) .
Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
