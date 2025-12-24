Fête du Cheval, Arnac-Pompadour

Fête du Cheval

Fête du Cheval, Arnac-Pompadour samedi 15 août 2026.

Fête du Cheval

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le 15 août à Pompadour c’est LA Journée du Cheval !!!
– A partir de 7h concours de saut d’obstacles (toute la journée sur le stade équestre du Puy-Marmont)
– 09h30 messe de la St-Hubert sur l’hippodrome
– 11h spectacle équestre (stade équestre de Puy-Marmont).
– 16h30 courses hippiques sur l’hippodrome avec notamment le traditionnel Grand Cross.
– 20h Épreuves de saut d’obstacles (stade équestre)   .

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71  accueil@terresdecorreze.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Cheval

L’événement Fête du Cheval Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze