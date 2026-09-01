Informations pratiques

Basse-Ham

Fête du cheval Les Équidés Hamois

8 rue des Roses Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Les Équidés Hamois vous invitent à leur Fête du cheval, une journée placée sous le signe de l’équitation, de la découverte et du partage.

Petits et grands pourront profiter de nombreuses animations et démonstrations carrousel, pony-games, course d’obstacles, voltige, travail à pied ou encore démonstration de tir à l’arc à cheval. Des initiations seront également proposées aux enfants et aux adultes pour découvrir différentes pratiques équestres.

Les plus jeunes pourront s’essayer au poney sur un parcours spécialement adapté. Des balades en calèche et un château gonflable compléteront cette journée conviviale autour du cheval.Tout public

0 .

8 rue des Roses Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 7 81 95 43 71 lesequideshamois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Hamois Equestrians invite you to their Horse Festival, a day dedicated to horseback riding, discovery, and sharing.

Young and old alike can enjoy a variety of activities and demonstrations: a carousel, pony games, an obstacle course, vaulting, ground work, and even a demonstration of archery on horseback. Introductory sessions will also be offered to children and adults to explore various equestrian activities.

The youngest children can try riding a pony on a specially adapted course. Horse-drawn carriage rides and a bounce house will round out this fun-filled day centered around horses.

L’événement Fête du cheval Les Équidés Hamois Basse-Ham a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME