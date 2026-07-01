UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Basse-Ham

Rencontre auteurs, Médiathèque municipale, Basse-Ham

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale · Basse-Ham

Rencontre auteurs, Médiathèque municipale, Basse-Ham

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale
Adresse
5 RUE DE LA MAIRIE 57970 Basse-Ham
Ville
57970 Basse-Ham
Département
Moselle
Tarif
Leslivres à dédicacer seront achetés sur place

Rencontre auteurs Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque municipale Moselle

Leslivres à dédicacer seront achetés sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez vous faire dédicacer leurs livres
Découvrez l’exposition des créations des enfants réalisées lors des actions menées avec les auteurs dans le cadre scolaire
Pour patienter un atelier coloriage animé autour des émotions sera proposée

Médiathèque municipale 5 RUE DE LA MAIRIE 57970 Basse-Ham Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est 0382821974 https://mediatheque-basse-ham.fr/ https://www.facebook.com/mediathequebasseham/?locale=fr_FR transports à proximité, présence de parkings, aménagements spécifiques
Biblis en folie 2026

©mediathequedebasseham

À voir aussi à Basse-Ham (Moselle)