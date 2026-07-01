Rencontre auteurs, Médiathèque municipale, Basse-Ham

Informations pratiques

Rencontre auteurs Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque municipale Moselle

Leslivres à dédicacer seront achetés sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez vous faire dédicacer leurs livres

Découvrez l’exposition des créations des enfants réalisées lors des actions menées avec les auteurs dans le cadre scolaire

Pour patienter un atelier coloriage animé autour des émotions sera proposée

Médiathèque municipale 5 RUE DE LA MAIRIE 57970 Basse-Ham Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est 0382821974 https://mediatheque-basse-ham.fr/ https://www.facebook.com/mediathequebasseham/?locale=fr_FR transports à proximité, présence de parkings, aménagements spécifiques

Biblis en folie 2026

©mediathequedebasseham