Rencontre auteurs, Médiathèque municipale, Basse-Ham
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale · Basse-Ham
Informations pratiques
Rencontre auteurs Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque municipale Moselle
Leslivres à dédicacer seront achetés sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Venez vous faire dédicacer leurs livres
Découvrez l’exposition des créations des enfants réalisées lors des actions menées avec les auteurs dans le cadre scolaire
Pour patienter un atelier coloriage animé autour des émotions sera proposée
Médiathèque municipale 5 RUE DE LA MAIRIE 57970 Basse-Ham Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est 0382821974 https://mediatheque-basse-ham.fr/ https://www.facebook.com/mediathequebasseham/?locale=fr_FR transports à proximité, présence de parkings, aménagements spécifiques
Biblis en folie 2026
©mediathequedebasseham
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