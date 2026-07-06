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Fête du cinéma d’animation : « Même pas peur ! » avec le réalisateur Pierre-Luc Granjon Bibliothèque François Villon Paris

mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris

Fête du cinéma d’animation : « Même pas peur ! » avec le réalisateur Pierre-Luc Granjon Bibliothèque François Villon Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque François Villon
Adresse
81, boulevard de la Villette
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Les bottes de la nuit ; Crédits : Pierre-Luc Granjon

Alors que ses parents reçoivent des amis, un enfant sort de
chez lui en pleine nuit et entre dans les sous-bois, bottes en caoutchouc aux
pieds. Là, une étrange bête, curieuse et solitaire, va l’entraîner au cœur de
la forêt à la rencontre des créatures nocturnes qui y vivent et, pour ne pas
être seule à nouveau, tentera de retarder le plus possible le départ de
l’enfant.

L’automne de Pougne ; Crédits : Pierre-Luc Granjon

Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs
histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, entraînant avec
lui son peuple tout entier dans une profonde déprime. Ça, c’est encore la faute
de Boniface le conteur ! lance Pougne, le hérisson grognon. Mais comment
peut-il en être si sûr ?

En savoir plus sur Pierre-Luc Granjon

En savoir plus sur la Fête du cinéma d’animation

À l’occasion de la Fête du cinéma d’animation, nous vous proposons une sélection de films de Pierre-Luc Granjon, autour de la peur, des émotions, et de personnages hauts en couleur pour les affronter ! La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T16:00:00+02:00_2026-10-14T17:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette  75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/


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