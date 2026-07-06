Fête du cinéma d’animation : « Même pas peur ! » avec le réalisateur Pierre-Luc Granjon Bibliothèque François Villon Paris
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris
Informations pratiques
Alors que ses parents reçoivent des amis, un enfant sort de
chez lui en pleine nuit et entre dans les sous-bois, bottes en caoutchouc aux
pieds. Là, une étrange bête, curieuse et solitaire, va l’entraîner au cœur de
la forêt à la rencontre des créatures nocturnes qui y vivent et, pour ne pas
être seule à nouveau, tentera de retarder le plus possible le départ de
l’enfant.
Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs
histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, entraînant avec
lui son peuple tout entier dans une profonde déprime. Ça, c’est encore la faute
de Boniface le conteur ! lance Pougne, le hérisson grognon. Mais comment
peut-il en être si sûr ?
En savoir plus sur Pierre-Luc Granjon
En savoir plus sur la Fête du cinéma d’animation
À l’occasion de la Fête du cinéma d’animation, nous vous proposons une sélection de films de Pierre-Luc Granjon, autour de la peur, des émotions, et de personnages hauts en couleur pour les affronter ! La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T16:00:00+02:00_2026-10-14T17:00:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/
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