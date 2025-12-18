Fête du cochon avec fest-deiz rue de Kergallic Saint-Barthélemy

Fête du cochon avec fest-deiz

rue de Kergallic Terrain de Kergallic Saint-Barthélemy Morbihan

Début : 2026-05-17 12:30:00

fin : 2026-05-17

2026-05-17

12h30 cochon grillé, 14€/adulte et 7€/enfant (tarif 2025), réservation appréciée. Tickets à la boulangerie ou Sterenn Roz.

À partir de 14h30 fest-deiz avec Nozhadeiz & Tri Potes.

Organisé par le Comité des Fêtes. .

rue de Kergallic Terrain de Kergallic Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 61 71 93 98

