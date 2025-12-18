Fête du cochon avec fest-deiz rue de Kergallic Saint-Barthélemy
Fête du cochon avec fest-deiz rue de Kergallic Saint-Barthélemy dimanche 17 mai 2026.
rue de Kergallic Terrain de Kergallic Saint-Barthélemy Morbihan
Tarif : – –
Début : 2026-05-17 12:30:00
12h30 cochon grillé, 14€/adulte et 7€/enfant (tarif 2025), réservation appréciée. Tickets à la boulangerie ou Sterenn Roz.
À partir de 14h30 fest-deiz avec Nozhadeiz & Tri Potes.
Organisé par le Comité des Fêtes. .
