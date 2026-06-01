Vialas

FÊTE DU COLLÈGE DU TRENZE

Collège du Trenze Vialas Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 17:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Les collégiens de Vialas vous invitent à leur fête de fin d’année ! Au programme spectacle des élèves (danse, chant, rap) et repas sur réservation (8€ adultes et 4€/enfants)

Les collégiens de Vialas vous invitent à leur fête de fin d’année ! Au programme

– Spectacle des élèves (danse, chant, rap)

– Repas sur réservation (8€ adultes et 4€/enfants)

Et beaucoup d’autres découvertes surprises …

Venez nombreux partager un moment convivial, créatif et inoubliable. .

Collège du Trenze Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 05

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English :

The schoolchildren of Vialas invite you to their end-of-year party! On the program: students’ show (dance, song, rap) and meal on reservation (8? adults and 4? children)

L’événement FÊTE DU COLLÈGE DU TRENZE Vialas a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère