FÊTE DU COLLÈGE DU TRENZE Vialas
FÊTE DU COLLÈGE DU TRENZE Vialas jeudi 18 juin 2026.
Vialas
FÊTE DU COLLÈGE DU TRENZE
Collège du Trenze Vialas Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 17:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Les collégiens de Vialas vous invitent à leur fête de fin d’année ! Au programme spectacle des élèves (danse, chant, rap) et repas sur réservation (8€ adultes et 4€/enfants)
Les collégiens de Vialas vous invitent à leur fête de fin d’année ! Au programme
– Spectacle des élèves (danse, chant, rap)
– Repas sur réservation (8€ adultes et 4€/enfants)
Et beaucoup d’autres découvertes surprises …
Venez nombreux partager un moment convivial, créatif et inoubliable. .
Collège du Trenze Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 05
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English :
The schoolchildren of Vialas invite you to their end-of-year party! On the program: students’ show (dance, song, rap) and meal on reservation (8? adults and 4? children)
L’événement FÊTE DU COLLÈGE DU TRENZE Vialas a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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