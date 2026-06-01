POT DE FIN D’ANNEE Vialas
POT DE FIN D’ANNEE Vialas vendredi 26 juin 2026.
Vialas
POT DE FIN D’ANNEE
Vivre à Vialas Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Vivre à Vialas vous propose un pot de fin d’année pour partager un verre avant la pause estivale des activités.
Participations culinaires bienvenues.
Vivre à Vialas vous propose un pot de fin d’année pour partager un verre avant la pause estivale des activités.
Participations culinaires bienvenues. .
Vivre à Vialas Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com
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English :
Vivre à Vialas invites you to an end-of-year drink before the summer break.
Culinary contributions welcome.
L’événement POT DE FIN D’ANNEE Vialas a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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