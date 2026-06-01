Vialas

POT DE FIN D’ANNEE

Vivre à Vialas Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Vivre à Vialas vous propose un pot de fin d’année pour partager un verre avant la pause estivale des activités.

Participations culinaires bienvenues.

Vivre à Vialas vous propose un pot de fin d’année pour partager un verre avant la pause estivale des activités.

Participations culinaires bienvenues. .

Vivre à Vialas Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vivre à Vialas invites you to an end-of-year drink before the summer break.

Culinary contributions welcome.

L’événement POT DE FIN D’ANNEE Vialas a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère