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POT DE FIN D’ANNEE Vialas

POT DE FIN D’ANNEE Vialas

POT DE FIN D’ANNEE Vialas vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Vivre à Vialas

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Adulte

Vialas

POT DE FIN D’ANNEE

Vivre à Vialas Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Vivre à Vialas vous propose un pot de fin d’année pour partager un verre avant la pause estivale des activités.
Participations culinaires bienvenues.
Vivre à Vialas vous propose un pot de fin d’année pour partager un verre avant la pause estivale des activités.
Participations culinaires bienvenues.   .

Vivre à Vialas Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59  vivreavialas@gmail.com

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English :

Vivre à Vialas invites you to an end-of-year drink before the summer break.
Culinary contributions welcome.

L’événement POT DE FIN D’ANNEE Vialas a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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