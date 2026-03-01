Fête du Court Métrage Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Fête du Court Métrage

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 19:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Évènement national, La Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre Dans le cadre de l’événement national, la Fête du court métrage, la Couveuse organise des projections pour les enfants, ados, adultes.

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Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

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English :

A national event, La Fête du court métrage brings the magic of short films to as many people as possible As part of the national event, La Fête du court métrage, La Couveuse organizes screenings for children, teenagers and adults.

L’événement Fête du Court Métrage Chadrac a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay