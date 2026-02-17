Fête du court-métrage Mairie Moulins-Engilbert

Fête du court-métrage

Mairie 40 Rue des Fossés Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

La Micro-Folie BLM s’inscrit dans la 10ème Fête du court-métrage en proposant un Spécial Films d’Animations ! Venez retrouver une sélection de 9 films d’animations, qui vous feront découvrir les émois d’une orange, le Monde de Dalia, la petite casserole d’Anatole, et bien d’autres histoires… Entrée libre. Contact microfolie@bazoisloiremorvan.fr .

Mairie 40 Rue des Fossés Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté microfolie@bazoisloiremorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du court-métrage Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan