Fête du foin Place Louis Blagiaire Istres
dimanche 27 septembre 2026 · Place Louis Blagiaire · Istres
Informations pratiques
Istres
Fête du foin
Dimanche 27 septembre 2026 de 9h à 18h. Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Chaque année, Entressen célèbre le foin de Crau lors d’une manifestation donnant la part belle aux agriculteurs, producteurs et associations traditionnelles.
Au programme
– Marché artisanal et des producteurs
– Vieux métiers travail du foin (Association La Caretto de Montfavet), forge, école des années 50, filage
– Mini ferme
– Manège mécanique (manège d’antan)
– Rémouleur avec affûtage d’outils sur place
– Danses traditionnelles par LOU TRELUS
– Buvette et restauration sur place par le Comité des Fêtes + food trucks. .
Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 37 56 16
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English :
Every year, Entressen celebrates Crau hay with an event featuring farmers, producers and traditional associations.
L’événement Fête du foin Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres
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