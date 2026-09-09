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AGENDA · Istres

Fête du foin Place Louis Blagiaire Istres

dimanche 27 septembre 2026 · Place Louis Blagiaire · Istres

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place Louis Blagiaire
Adresse
Centre ville Entressen
Ville
13118 Istres
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Istres

Fête du foin

Dimanche 27 septembre 2026 de 9h à 18h. Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Chaque année, Entressen célèbre le foin de Crau lors d’une manifestation donnant la part belle aux agriculteurs, producteurs et associations traditionnelles.
Au programme

– Marché artisanal et des producteurs
– Vieux métiers travail du foin (Association La Caretto de Montfavet), forge, école des années 50, filage
– Mini ferme
– Manège mécanique (manège d’antan)
– Rémouleur avec affûtage d’outils sur place
– Danses traditionnelles par LOU TRELUS
– Buvette et restauration sur place par le Comité des Fêtes + food trucks.   .

Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 37 56 16 

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English :

Every year, Entressen celebrates Crau hay with an event featuring farmers, producers and traditional associations.

L’événement Fête du foin Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres

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