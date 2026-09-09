Fête du foin Place Louis Blagiaire Istres

Informations pratiques

Istres

Fête du foin

Dimanche 27 septembre 2026 de 9h à 18h. Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Chaque année, Entressen célèbre le foin de Crau lors d’une manifestation donnant la part belle aux agriculteurs, producteurs et associations traditionnelles.

Au programme



– Marché artisanal et des producteurs

– Vieux métiers travail du foin (Association La Caretto de Montfavet), forge, école des années 50, filage

– Mini ferme

– Manège mécanique (manège d’antan)

– Rémouleur avec affûtage d’outils sur place

– Danses traditionnelles par LOU TRELUS

– Buvette et restauration sur place par le Comité des Fêtes + food trucks. .

Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 37 56 16

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English :

Every year, Entressen celebrates Crau hay with an event featuring farmers, producers and traditional associations.

L’événement Fête du foin Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres