Faites du sport Istres

Informations pratiques

Istres

Faites du sport

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026.

Vendredi 11 réservé aux scolaires.

Annulé en cas de mauvais temps. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Plus de 80 activités sportives et de loisirs sont présentées au public pour trois journées sportives et artistiques !

Les samedi et dimanche, pratiquez vos sports favoris ou testez de nouvelles pratiques avec les associations istréennes.

Evènement incontournable qui rassemble l’ensemble du monde sportif d’Istres et Entressen, Faites du sport réunit chaque année plusieurs milliers de personnes, de tous les âges, petits et grands, sur l’esplanade Charles de Gaulle (étang de l’Olivier) pour découvrir, rencontrer les acteurs, les clubs et disciplines sportives proposées à Istres.



Le village sportif accueille donc les associations sportives istréennes qui feront découvrir leurs activités et leurs sports aux familles et public !





Vendredi 11 septembre



9h à 11h15 et de 13h45 à 16h10 Défi Scolaire

Rives de l’étang de l’Olivier



Plus de 600 enfants issus de 28 classes d’écoles primaires participeront à un parcours leur permettant de découvrir de nombreuses activités physiques et sportives.



Cette journée est organisée en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation nationale et la Direction des Sports de la Ville d’Istres.



Activités proposées

Athlétisme, Expression, Pétanque, Tchoukball, Short golf, Tennis de table et Quizz.



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Samedi 12 & dimanche 13 septembre



10h30 à 18h30 Village Sportif

Rives de l’étang de l’Olivier



Plus de 80 activités à découvrir pour toute la famille !



• Plus de 60 clubs sportifs proposant des activités sur terre et sur l’eau.

• Animations à sensations rugby élastique, toboggan géant, mini parc pirate, trampoline élastique, mini châteaux et mur d’escalade.

• Stands bien-être, associations caritatives, institutionnelles et culturelles.

• Démonstrations sur un dojo et deux scènes.

• Buvette toute la journée.



Prévoir une tenue de rechange pour les activités nautiques.



10h30 à 18h30 Pass’Sport

Rives de l’étang de l’Olivier



Partez à la découverte des activités sportives en réalisant un parcours de 8 épreuves minimum, dont 4 proposées par les clubs sportifs.



Inscriptions sur place.



De nombreuses récompenses sont à gagner et un tee-shirt est offert chaque jour aux 400 premiers Pass’Sport validés.



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Dimanche 13 septembre



9h à 12h (départ à 9h30) Rando Pédestre



Départ de l’esplanade Charles-de-Gaulle en direction du chemin du Safre, du chemin de Quinsanne, du chemin de l’Estagel et du chemin de Saint-Étienne, avant un retour à l’esplanade Charles-de-Gaulle.



Inscription sur fds-istres.com ou sur place (priorité aux pré-inscrits).



Prévoir de l’eau et une tenue de sport.



Un tee-shirt Faites du Sport est offert aux 100 premiers inscrits .

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 19 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

More than 80 sports and recreational activities are on offer to the public during three days of sports and arts!

On Saturday and Sunday, play your favorite sports or try out new activities with Istréenne clubs.

L’événement Faites du sport Istres a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Istres