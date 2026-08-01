La Journée des Amis du Jumelage Istres
samedi 29 août 2026 · Istres
Informations pratiques
Istres
La Journée des Amis du Jumelage
Samedi 29 août 2026 de 10h30 à 16h. Etang de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:30:00
fin : 2026-08-29 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez nombreux participer à la Journée des Amis du Jumelage avec des jeux, une buvette, des animations et des concours.
La Journée des Amis du Jumelage propose diverses activités et animations pour tous. Au programme jeux, buvette, les rameurs de l’olivier, Yoga Dynamique Zen, Team Colas-Boxing Club Istres, La Croix Rouge, La chorale provençale et la boule humide. Un apéritif, repas et dessert sont inclus pour 18€. .
Etang de l’Olivier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come and join us in large numbers for the Twinning Association Day, featuring games, refreshments, entertainment, and competitions.
L’événement La Journée des Amis du Jumelage Istres a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Istres
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