La Guinguette Sonore #9 Plage de la Romaniquette Istres

Informations pratiques

Istres

La Guinguette Sonore #9

Du vendredi 28 au samedi 29 août 2026.

A partir de 18h. Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Le festival de la Guinguette sonore revient à Istres ! Au programme un tsunami rock, sur la plage de la Romaniquette à Istres !

Dix groupes d’ici et d’ailleurs qui se succèderont lors de deux soirées placées sous le signe du Poulpe.



Bière, poulpe & rock’n’roll !



Line up vendredi 28 août MATA HARI OPROER DEAF GUITAR & SIGN JOHNNY MAFIA OLLY JENKINS EQUIPE DE FOOT FIRECLUB VIOLENT SADIE MODE

Line up samedi 29 août PRETTY INSIDE LA FLEMME LEKØ MAD FOXES SÉLÉNITE FRAGILE TESSINA SHAKER POISSON



Cette année encore, la Guinguette Sonore vous propose Octopulse, un dispositif innovant destiné aux personnes sourdes et malentendantes. Une expérience inclusive avec la mise à disposition de gilets vibrants et deux concerts accessibles en chansigne ( DEAF GUITAR & SIGN le 28 août & LA FLEMME le 29 août).

Octopulse s’inscrit dans le cadre des actions culturelles financées et co-réalisées par et avec la Ville d’Istres.

Plus d’ infos administration@laguinguettesonore.fr .

Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 34 36 40 laguinguettesonore@gmail.com

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English :

The Guinguette sonore festival returns to Istres! On the program: a rock tsunami on the Romaniquette beach in Istres!

L’événement La Guinguette Sonore #9 Istres a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme d’Istres