Istres

Vide-greniers de la Prédina

Dimanche 6 septembre 2026. La prédina Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Venez chiner au traditionnel vide greniers de la Prédina

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La prédina Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 87 96 80

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English :

Come and bargain-hunt at the traditional Prédina garage sale

L’événement Vide-greniers de la Prédina Istres a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme d’Istres