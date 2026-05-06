Vide-greniers de la Prédina Istres
Vide-greniers de la Prédina Istres dimanche 6 septembre 2026.
Istres
Vide-greniers de la Prédina
Dimanche 6 septembre 2026. La prédina Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Venez chiner au traditionnel vide greniers de la Prédina
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La prédina Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 87 96 80
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English :
Come and bargain-hunt at the traditional Prédina garage sale
L’événement Vide-greniers de la Prédina Istres a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme d’Istres
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