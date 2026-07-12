Les étranges visites Magie dans le centre historique Centre-ville d’Istres Istres
mercredi 26 août 2026 · Centre-ville d'Istres · Istres
Informations pratiques
Istres
Les étranges visites Magie dans le centre historique
Mercredi 26 août 2026 de 20h30 à 22h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:30:00
fin : 2026-08-26 22:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Nos magiciens vous convient à une balade nocturne et magique par-delà le temps dans le centre historique d’Istres !
Venez les retrouver dans une déambulation médiévale le long des rues du vieil Istres, où vous prendrez plaisir à découvrir ou redécouvrir le patrimoine au travers de son histoire et de la magie rapprochée qui s’opérera sous vos yeux. .
Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
Our magicians invite you on a magical night-time walk beyond time through the historic centre of Istres.
L’événement Les étranges visites Magie dans le centre historique Istres a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Istres
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