Les étranges visites Magie dans le centre historique Centre-ville d’Istres Istres

Informations pratiques

Istres

Les étranges visites Magie dans le centre historique

Mercredi 26 août 2026 de 20h30 à 22h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:30:00

fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Nos magiciens vous convient à une balade nocturne et magique par-delà le temps dans le centre historique d’Istres !

Venez les retrouver dans une déambulation médiévale le long des rues du vieil Istres, où vous prendrez plaisir à découvrir ou redécouvrir le patrimoine au travers de son histoire et de la magie rapprochée qui s’opérera sous vos yeux. .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our magicians invite you on a magical night-time walk beyond time through the historic centre of Istres.

L’événement Les étranges visites Magie dans le centre historique Istres a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Istres