Rendez-vous des petits curieux “Lectures d’été” Médiathèque Istres
Rendez-vous des petits curieux “Lectures d’été” Médiathèque Istres mercredi 26 août 2026.
Istres
Rendez-vous des petits curieux “Lectures d’été”
Mercredi 26 août 2026 de 17h à 17h30. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 17:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Venez écouter de belles histoires et voyager dans le monde magique et merveilleux des livres.
À partir de 3 ans .
Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62
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English :
Come and listen to wonderful stories and journey into the magical world of books.
L’événement Rendez-vous des petits curieux “Lectures d’été” Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres
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