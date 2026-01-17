Rendez-vous des petits curieux “Lectures d’été” Médiathèque Istres

Istres

Rendez-vous des petits curieux “Lectures d’été”

Mercredi 26 août 2026 de 17h à 17h30. Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 17:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez écouter de belles histoires et voyager dans le monde magique et merveilleux des livres.

À partir de 3 ans .

Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and listen to wonderful stories and journey into the magical world of books.

L’événement Rendez-vous des petits curieux “Lectures d’été” Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres