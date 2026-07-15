Théâtre en plein air spectacle Fausse Note Centre Historique Istres
vendredi 21 août 2026 · Centre Historique · Istres
Informations pratiques
Istres
Théâtre en plein air spectacle Fausse Note
Vendredi 21 août 2026 de 20h30 à 22h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre Historique 4 Place José Coto Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Quel secret peut bien venir révéler Léon Dinxel en s’incrustant dans la loge de HP Miller après un grand concert ?
1991, Philharmonique de Genève.H.P Miller, chef d’orchestre de renommée internationale, est importuné dans sa loge par un spectateur aussi admiratif qu’envahissant, Léon Dinxel, dont le comportement s’avère de plus en plus oppressant. Qui est-il réellement ? Quelle est la vraie raison de sa visite ?
Fausse Note, un huis clos profond, puissant, un thriller théâtral bouleversant.
Par la compagnie Nouvel Acte .
Centre Historique 4 Place José Coto Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
What secret could Léon Dinxel be about to reveal when he unexpectedly enters HP Miller’s dressing room after a major concert?
L’événement Théâtre en plein air spectacle Fausse Note Istres a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme d’Istres
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