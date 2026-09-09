AGENDA · Istres
Istres Provence Handball -Valence Place Champollion Istres
vendredi 11 septembre 2026 · Place Champollion · Istres
Informations pratiques
Istres
Istres Provence Handball -Valence
Vendredi 11 septembre 2026 à partir de 20h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
J02 ProLigue
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Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 05 94 32
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English :
J02 ProLigue
L’événement Istres Provence Handball -Valence Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres
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