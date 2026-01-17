Journée portes ouvertes EPJ Espace Pluriel Jeunes Istres

Istres

Journée portes ouvertes EPJ

Mercredi 16 septembre 2026 de 10h à 17h. Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Journée portes ouvertes de l’espace pluriel jeunes (EPJ) un rendez-vous convivial pour découvrir l’ensemble des services proposés par EPJ.

Venez passer un moment convivial et découvrir tous les services proposés par l’EPJ aides financières pour le permis, accompagnement dans les études supérieures, soutien scolaire Coup de Pouce , réductions chez nos partenaires, ainsi que des événements culturels et festifs.

C’est l’occasion idéale pour s’informer et rejoindre l’EPJ !

Offre spéciale la carte EPJ sera disponible à seulement 1 € durant cette journée. .

Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open day at the Espace Pluriel Jeunes (EPJ), a friendly gathering to discover all the services offered by EPJ.

L’événement Journée portes ouvertes EPJ Istres a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme d’Istres