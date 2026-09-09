UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Istres

Fête anniversaire ACAPP La Grange Entressen Istres

vendredi 18 septembre 2026 · La Grange Entressen · Istres

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Grange Entressen
Adresse
Avenue de la Crau
Ville
13118 Istres
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Istres

Fête anniversaire ACAPP

Vendredi 18 septembre 2026 à partir de 18h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Venez célébrer les 30 ans de l’ACAPP dans une ambiance conviviale et festive. Au programme accueil, rétrospective, présentation de la saison 2026-2027, animations festives, ouverture du bar et du buffet, gâteau d’anniversaire et clôture.
  .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 12 06 02 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate ACAPP’s 30th anniversary in a friendly and festive atmosphere. On the agenda: welcome, retrospective, presentation of the 2026–2027 season, festive activities, opening of the bar and buffet, birthday cake, and closing remarks.

L’événement Fête anniversaire ACAPP Istres a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme d’Istres

À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)