Fête anniversaire ACAPP La Grange Entressen Istres

Informations pratiques

Istres

Fête anniversaire ACAPP

Vendredi 18 septembre 2026 à partir de 18h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez célébrer les 30 ans de l’ACAPP dans une ambiance conviviale et festive. Au programme accueil, rétrospective, présentation de la saison 2026-2027, animations festives, ouverture du bar et du buffet, gâteau d’anniversaire et clôture.

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La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 12 06 02 94

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English :

Come celebrate ACAPP’s 30th anniversary in a friendly and festive atmosphere. On the agenda: welcome, retrospective, presentation of the 2026–2027 season, festive activities, opening of the bar and buffet, birthday cake, and closing remarks.

L’événement Fête anniversaire ACAPP Istres a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme d’Istres