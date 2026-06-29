Coline 30 Ans ! Route De Fos RN 569 Istres

Istres

Coline 30 Ans !

Samedi 19 septembre 2026 le samedi de 15h à 16h. Le samedi de 20h à 21h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Coline 30 Ans ! est une performance célébrant 30 ans d’aventure d’une formation artistique exceptionnelle en danse contemporaine.

Inviter une communauté d’interprètes et de chorégraphes, inventer une performance en rassemblant de nombreuses générations de danseuses, danseurs, et chorégraphes issus de Coline. Fêter ensemble 30 ans d’aventure d’une formation artistique exceptionnelle, offrir un plateau foisonnant et festif pour la danse. Coline est une formation en danse contemporaine, fondée en 1996 à la Maison de la danse à Istres. Avec 16 promotions et 220 danseuses et danseurs formés depuis 30 ans, elle constitue une expérience artistique unique. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

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English :

Coline 30 Ans! is a performance celebrating 30 years of adventure for an exceptional contemporary dance training program.

L’événement Coline 30 Ans ! Istres a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme d’Istres