Ateliers-jeux « La Crau, terre d’eau », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres · Istres
Informations pratiques
Ateliers-jeux « La Crau, terre d’eau » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Bouches-du-Rhône
En continu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Présentation de deux maquettes pédagogiques du SYMCRAU (Syndicat mixte des nappes de la Crau) sur la gestion de l’eau en Crau.
Jeu « Parcours d’eau »
Entre puzzle et dominos géants, ce jeu permet de créer son propre réseau de canaux et de découvrir leur évolution et uasge.
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 42 11 24 48 https://mediatheques.ampmetropole.fr/
Présentation de deux maquettes pédagogiques du SYMCRAU (Syndicat mixte des nappes de la Crau) sur la gestion de l’eau en Crau.
©DPC – AMP Métropole
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