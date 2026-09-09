Portes Ouvertes du Conservatoire Michel Petrucciani Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres
mercredi 9 septembre 2026 · Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani · Istres
Informations pratiques
Istres
Portes Ouvertes du Conservatoire Michel Petrucciani
Mercredi 9 septembre 2026 de 14h à 18h. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 18:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Le Conservatoire Michel-Petrucciani ouvre ses portes au public ! Venez rencontrer les professeurs, assister à des démonstrations et essayer différents instruments.
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Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
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English :
The Michel-Petrucciani Conservatory is opening its doors to the public! Come meet the teachers, watch demonstrations, and try out different instruments.
L’événement Portes Ouvertes du Conservatoire Michel Petrucciani Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres
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