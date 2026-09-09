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Portes Ouvertes du Conservatoire Michel Petrucciani Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

mercredi 9 septembre 2026 · Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani · Istres

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani
Adresse
CEC Les Heures Claires
Ville
13800 Istres
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Istres

Portes Ouvertes du Conservatoire Michel Petrucciani

Mercredi 9 septembre 2026 de 14h à 18h. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 18:00:00

Date(s) :
2026-09-09

Le Conservatoire Michel-Petrucciani ouvre ses portes au public ! Venez rencontrer les professeurs, assister à des démonstrations et essayer différents instruments.
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Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30 

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English :

The Michel-Petrucciani Conservatory is opening its doors to the public! Come meet the teachers, watch demonstrations, and try out different instruments.

L’événement Portes Ouvertes du Conservatoire Michel Petrucciani Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres

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