Fête du Four à pain Clémont
dimanche 26 juillet 2026 · Clémont
Informations pratiques
Clémont
Fête du Four à pain
Place de la république Clémont Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
L’association du four à pain clémontois vous invite à sa fête du four à pain ! Tradition, convivialité et gourmandise au rendez-vous !
Au programme
– Randonnée pédestre le matin (rdv à l’écluse de Lauroy, Route de Cerdon)
– Cuisson de pains au four à bois
– Restauration et buvette sur place
– Animations pour petits et grands
– Promenade à poney
– Artisanat et produits locaux
– Démonstration de combat officiel avec Aubigny Thaï Boxing
– Groupe de musique Les Beaux Parleurs .
Place de la république Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 81 60
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English :
The association du four à pain clémontois invites you to its bread oven festival!
L’événement Fête du Four à pain Clémont a été mis à jour le 2026-07-14 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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