Informations pratiques

Clémont

Fête du Four à pain

Place de la république Clémont Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’association du four à pain clémontois vous invite à sa fête du four à pain ! Tradition, convivialité et gourmandise au rendez-vous !

Au programme

– Randonnée pédestre le matin (rdv à l’écluse de Lauroy, Route de Cerdon)

– Cuisson de pains au four à bois

– Restauration et buvette sur place

– Animations pour petits et grands

– Promenade à poney

– Artisanat et produits locaux

– Démonstration de combat officiel avec Aubigny Thaï Boxing

– Groupe de musique Les Beaux Parleurs .

Place de la république Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 81 60

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English :

The association du four à pain clémontois invites you to its bread oven festival!

L’événement Fête du Four à pain Clémont a été mis à jour le 2026-07-14 par OT SAULDRE ET SOLOGNE