Lagruère

Fête du Four à Pain

Lieu-dit Roumat Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Fête du Four à Pain

Fête du Four à Pain

10h randonnée pédestre

11h petit marché fermier (ventes de pains cuits au four à bois) visite du four à pain (démonstration de son fonctionnement)

12h apéritif convivial

13 h repas Cassoulet

Tombola, Belote et Pétanque .

Lieu-dit Roumat Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 41 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Four à Pain

Bread Oven Festival

L’événement Fête du Four à Pain Lagruère a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Val de Garonne