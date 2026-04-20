Fête du Four à Pain Lagruère
Fête du Four à Pain Lagruère dimanche 10 mai 2026.
Lagruère
Fête du Four à Pain
Lieu-dit Roumat Lagruère Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Fête du Four à Pain
Fête du Four à Pain
10h randonnée pédestre
11h petit marché fermier (ventes de pains cuits au four à bois) visite du four à pain (démonstration de son fonctionnement)
12h apéritif convivial
13 h repas Cassoulet
Tombola, Belote et Pétanque .
Lieu-dit Roumat Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 41 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du Four à Pain
Bread Oven Festival
L’événement Fête du Four à Pain Lagruère a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Val de Garonne