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Fête du Four à Pain Lagruère

Fête du Four à Pain Lagruère

Fête du Four à Pain Lagruère dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Lieu-dit Roumat

Ville : 47400 Lagruère

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lagruère

Fête du Four à Pain

Lieu-dit Roumat Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Fête du Four à Pain
Fête du Four à Pain
10h randonnée pédestre
11h petit marché fermier (ventes de pains cuits au four à bois) visite du four à pain (démonstration de son fonctionnement)
12h apéritif convivial
13 h repas Cassoulet
Tombola, Belote et Pétanque   .

Lieu-dit Roumat Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 41 54 

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English : Fête du Four à Pain

Bread Oven Festival

L’événement Fête du Four à Pain Lagruère a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Val de Garonne

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