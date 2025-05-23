Lagruère, dans la boucle de l’Ourbise Lagruère Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 10600.0 Tarif :

Du Canal de Garonne, récemment équipé d’une Voie Verte, ce circuit plat serpente le long de la rivière Ourbise, passe au dessus des berges de Garonne avant de rejoindre le musée de l’école de Lamarque.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Lagruère, dans la boucle de l’Ourbise

From the Canal de Garonne, recently equipped with a Voie Verte, this flat circuit winds along the river Ourbise, passes over the banks of the Garonne before reaching the Lamarque school museum.

Deutsch : Lagruère, dans la boucle de l’Ourbise

Vom Canal de Garonne, der vor kurzem mit einem Voie Verte ausgestattet wurde, schlängelt sich diese flache Strecke entlang des Flusses Ourbise, überquert die Ufer der Garonne, bevor sie das Schulmuseum von Lamarque erreicht.

Italiano :

Dal Canal de Garonne, recentemente attrezzato con una Voie Verte, questo circuito pianeggiante si snoda lungo il fiume Ourbise, sulle rive della Garonna prima di raggiungere il museo della scuola Lamarque.

Español : Lagruère, dans la boucle de l’Ourbise

Desde el Canal de Garona, recientemente equipado con una Voie Verte, este circuito llano serpentea a lo largo del río Ourbise, sobre las orillas del Garona antes de llegar al museo de la escuela de Lamarque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine