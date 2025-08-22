Lagruère, balade entre la Garonne et son Canal Lagruère Lot-et-Garonne
Cette petite balade ente Garonne et Canal est riche d’une faune et d’une flore typiques des zones humides. Une association locale a mis en valeur ce patrimoine sur des panneaux historiés.
This short walk between the Garonne and the Canal is rich in typical wetland fauna and flora. A local association has highlighted this heritage on historical panels.
Dieser kleine Spaziergang zwischen Garonne und Kanal ist reich an einer für Feuchtgebiete typischen Flora und Fauna. Ein lokaler Verein hat dieses Erbe auf historisierenden Tafeln hervorgehoben.
Questa breve passeggiata tra la Garonna e il Canale è ricca di fauna e flora tipiche delle zone umide. Un’associazione locale ha messo in evidenza questo patrimonio su pannelli storici.
Este corto paseo entre el Garona y el Canal es rico en fauna y flora típicas de las zonas húmedas. Una asociación local ha destacado este patrimonio en paneles históricos.
