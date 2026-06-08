Fête du Gâteau à la Broche Arreau Arreau dimanche 19 juillet 2026.

Arreau

Fête du Gâteau à la Broche

Arreau ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le 19 juillet 2026, la Fête du Gâteau à la Broche anime le village d’Arreau. Cet événement met à l’honneur une spécialité emblématique de la région le gâteau à la broche, préparé selon un savoir-faire traditionnel au feu de bois.

Tout au long de la journée, les visiteurs assistent à la fabrication en plein air de ce dessert typique, découvrent les gestes ancestraux et profitent de dégustations gourmandes. Animations, ambiance festive et rencontres avec les producteurs locaux rythment cette journée conviviale bodegas, bandas, chants montagnards, danses traditionnelles, marché de producteurs, rafting, tir au laser, jeux et pêche pour les enfants…

Infos pratiques

Lieu Arreau

Date Dimanche 19 juillet 2026

Entrée gratuite & animations gratuites

Parkings gratuits aux entrées de la ville

Tout public Animations enfants, buvettes et restaurations

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Arreau ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

On July 19, 2026, the Fête du Gâteau à la Broche brings the village of Arreau to life. The event celebrates an emblematic regional specialty: spit-roasted cake, prepared using traditional wood-fired techniques.

Throughout the day, visitors can watch this typical dessert being made in the open air, learn about traditional techniques and enjoy gourmet tastings. Entertainment, a festive atmosphere and meetings with local producers punctuate this convivial day: bodegas, bandas, mountain songs, traditional dances, farmers’ market, rafting, laser shooting, games and fishing for children…

Practical info

Place: Arreau

Date: Sunday, July 19, 2026

Free admission & free entertainment

Free parking at town entrances

Public ? Children’s entertainment, refreshment stands and restaurants

L’événement Fête du Gâteau à la Broche Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65