Fête du jeu 2026 Fougères
Fête du jeu 2026 Fougères samedi 23 mai 2026.
Fougères
Fête du jeu 2026
Impasse Saint-Léonard Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Prenez date ! La fête du jeu organisée par la ludothèque municipale Cité Jeux revient !
Cet événement promet de ravir tout le monde
Au programme de la journée
– espace petite enfance 0-3 ans, jeux de société, jeux surdimensionnés, échecs, jeu de piste, jeu d’énigmes, circuit de billes géant, maquillages pour les enfants .
Impasse Saint-Léonard Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Fête du jeu 2026 Fougères a été mis à jour le 2026-04-27 par OT FOUGERES
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