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Fête du jeu 2026 Fougères

Fête du jeu 2026 Fougères samedi 23 mai 2026.

Adresse : Impasse Saint-Léonard

Ville : 35300 Fougères

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Fougères

Fête du jeu 2026

Impasse Saint-Léonard Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Prenez date ! La fête du jeu organisée par la ludothèque municipale Cité Jeux revient !
Cet événement promet de ravir tout le monde

Au programme de la journée
– espace petite enfance 0-3 ans, jeux de société, jeux surdimensionnés, échecs, jeu de piste, jeu d’énigmes, circuit de billes géant, maquillages pour les enfants   .

Impasse Saint-Léonard Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Fête du jeu 2026 Fougères a été mis à jour le 2026-04-27 par OT FOUGERES

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