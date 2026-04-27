Fougères

Fête du jeu 2026

Impasse Saint-Léonard Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Prenez date ! La fête du jeu organisée par la ludothèque municipale Cité Jeux revient !

Cet événement promet de ravir tout le monde

Au programme de la journée

– espace petite enfance 0-3 ans, jeux de société, jeux surdimensionnés, échecs, jeu de piste, jeu d’énigmes, circuit de billes géant, maquillages pour les enfants .

Impasse Saint-Léonard Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du jeu 2026 Fougères a été mis à jour le 2026-04-27 par OT FOUGERES