Fête du Jeu 2026 Mail François Mitterrand Rennes Samedi 30 mai, 10h30 Gratuit, sans inscription

Un coffre à jouet grandeur nature

On remballe tout et on retourne aux sources : la Fête du Jeu repose ses valises sur le Mail François Mitterrand à Rennes !

Organisée par la Maison de Quartier La Touche, cette 23ème édition vous promet de belles surprises, des nouveaux partenariats, et toujours plus de jeux

La Fête du Jeu, c’est un immense coffre à jouets à ciel ouvert, pour tous les âges et tous les goûts : jeux de société, jeux vidéo, tournois, jeux géants, jeu de rôle, jeux de construction, structures gonflables… et bien d’autres surprises à découvrir sur place. Et bien sûr, tout est gratuit !

On vous en dit plus très bientôt, alors restez connecté·es ! On vous annoncera aussi tous nos super partenaires qui vont rejoindre l’aventure ainsi que les nouvelles animations de l’édition 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00.000+02:00

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contact@mqlt.fr https://fetedujeu.mqlt.fr/ 0299544512

Mail François Mitterrand Mail François Mitterrand, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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