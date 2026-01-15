Fête du Jeu en Clunisois 2ème manche ! Promenade du Fouettin Cluny

Fête du Jeu en Clunisois 2ème manche !

Comme chaque année, la Fête du Jeu en Clunisois se joue en deux manches !

La première a lieu à Salornay-sur-Guye le mercredi 15 mars, la seconde se tiendra à Cluny le samedi 6 juin.

Ne manquez pas cette deuxième manche, organisée dans les allées ombragées du quartier du Fouettin, accessible par la rue Salvador Allende.

Rendez-vous pour un après-midi ludique et festif.

Au programme des jeux pour tous les âges et tous les goûts !

Jeux d’adresse, de construction, de société, jeux sportifs, parcours ludiques et jeux d’eau… il y en aura pour toute la famille. .

Promenade du Fouettin Allée ombragée du Fouettin Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 22 98 82 ludotheque@enclunisois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

