Fête du jeu Centre Francis Poulenc Espalion

Informations pratiques

Espalion

Fête du jeu

Centre Francis Poulenc 21, Avenue d’Estaing Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Une journée ludique ouverte à toutes et tous pour découvrir toutes les facettes du jeu, à tous les âges.

Au programme un espace d’éveil pour les tous-petits, l’espace de jeux de la LudO’, Echapettoire, escapes game en valise, et des jeux en bois, un atelier pédagogique et créatif autour des Lego, des consoles et jeux vidéos d’hier et d’aujourd’hui, un loup garou immersif, l’escape game Le Monarque (à partir de 12 ans), et des casques de réalité virtuelle pour dessiner en 3D ….

Accès gratuit, sans inscription. Réservation conseillée pour l’Escape game et le Loup garou immersif

Buvette et crêpes sur place .

Centre Francis Poulenc 21, Avenue d’Estaing Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 92 66 accueil@cs-espalionestaing.fr

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English :

A fun-filled day open to all, to discover all facets of gaming for all ages.

L’événement Fête du jeu Espalion a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)