Fête du jeu Centre Francis Poulenc Espalion
samedi 17 octobre 2026 · Centre Francis Poulenc · Espalion
Informations pratiques
Espalion
Fête du jeu
Centre Francis Poulenc 21, Avenue d’Estaing Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Une journée ludique ouverte à toutes et tous pour découvrir toutes les facettes du jeu, à tous les âges.
Au programme un espace d’éveil pour les tous-petits, l’espace de jeux de la LudO’, Echapettoire, escapes game en valise, et des jeux en bois, un atelier pédagogique et créatif autour des Lego, des consoles et jeux vidéos d’hier et d’aujourd’hui, un loup garou immersif, l’escape game Le Monarque (à partir de 12 ans), et des casques de réalité virtuelle pour dessiner en 3D ….
Accès gratuit, sans inscription. Réservation conseillée pour l’Escape game et le Loup garou immersif
Buvette et crêpes sur place .
Centre Francis Poulenc 21, Avenue d’Estaing Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 92 66 accueil@cs-espalionestaing.fr
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English :
A fun-filled day open to all, to discover all facets of gaming for all ages.
L’événement Fête du jeu Espalion a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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