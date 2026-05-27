Fête du Jeu et 40 ans de l’association Ludothèque Jeux M’Amuse Caen

Caen

Fête du Jeu et 40 ans de l’association

Ludothèque Jeux M’Amuse 9 boulevard Maréchal Lyautey Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai 2026, la ludothèque vous ouvre grand ses portes pour une journée exceptionnelle à l’occasion de la fête du jeu et des 40 ans de l’association ! De 10h à 22h, petits et grands pourront profiter d’un événement festif, convivial et familial autour du jeu sous toutes ses formes.

Le samedi 30 mai 2026, la ludothèque vous ouvre grand ses portes pour une journée exceptionnelle à l’occasion de la fête du jeu et des 40 ans de l’association !

De 10h à 22h, petits et grands pourront profiter d’un événement festif, convivial et familial autour du jeu sous toutes ses formes. Jeux libres, espaces de motricité, ateliers participatifs, jeux surdimensionnés, animations de jonglerie et tournois rythmeront la journée dans les différents espaces de la ludothèque et ses extérieurs (selon météo).

Cette édition anniversaire sera aussi l’occasion de célébrer 40 années de rencontres, de partage, d’enfance et de vie associative aux côtés des familles, bénévoles, partenaires et habitants du territoire.

[Sur réservation] En soirée, place à la “Kids Night” pour prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle. Un repas partagé sera proposé autour d’un barbecue.

Venez jouer, créer, rire et fêter avec nous 40 ans de souvenirs et de moments partagés ! .

Ludothèque Jeux M’Amuse 9 boulevard Maréchal Lyautey Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 82 69 87 ljm@rondedesbambins.fr

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English : Fête du Jeu et 40 ans de l’association

On Saturday 30 May 2026, the toy library will be opening its doors to the public for an exceptional day to celebrate the association’s 40th anniversary and the Fête du Jeu! From 10 a.m. to 10 p.m., young and old alike will be able to enjoy a festive, family-friendly event based around games in al…

L’événement Fête du Jeu et 40 ans de l’association Caen a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Caen la Mer