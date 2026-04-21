Fête du Jeu et de la Parentalité parc bréquigny Rennes
Fête du Jeu et de la Parentalité parc bréquigny Rennes dimanche 31 mai 2026.
Fête du Jeu et de la Parentalité parc bréquigny Rennes Dimanche 31 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine
Animations, spectacles, jeux…
**Le parc de Bréquigny en fête !**
Comme chaque année, la fête du jeu et de la parentalité viendra animer le parc de Bréquigny avec une multitude d’activités ! Avec buvette et petite restauration.
**LES SPECTACLES**
• 14h30 : LES ÎLOTS SONORES [ Îlot 135 ]
Dispositif intimiste et sensoriel où le son binaural est au service du récit poétique. Tout public.
• 14h30 et 16h : CRABE VERT [ Solé ! Productions ]
Spectacle musical de rue. Tout public. Durée : 30 minutes
• 15h30 et 17h : MIMI BONITE [ L’Hallali Production ]
Spectacle musical. De 0 à 6 ans. Durée : 30 minutes. Espace petite enfance
• 17H30 GLOUPS [ Solé ! Productions ]
Fanfare. Tout public. Durée : 45 minutes
**LES ANIMATIONS**
• ESCAPE GAME [ Lockey Aventures ]
14h30-18h (toutes les 30 minutes) «le trésor oublié»
• JARDIN DES ARTS [ Terre des Arts ]
Pratique artistique libre enfants et parents
• CABANES EN BOÎTES [ Par Tout Artiste ]
Fabrication de cabanes en boîtes de conserve
**LES ESPACES**
• JEUX DE SOCIÉTÉ : devant la bibliothèque
Grands jeux en bois, jeux de construction, prototypes, Makedo, jeux adaptés au handicap visuel [ PEP Bretill’Armor ]
• PETITE ENFANCE : derrière la bibliothèque
Jeu libre, la terre à modeler, histoires et lectures, bricolage, cabanarium, motricité libre
• JEUX SPORTIFS : côté pataugeoire
Grimpe d’arbres [ Cap’arbres ], à partir de 9 ans et Troll Balll, Slack Line, Tire à l’arc, cages de foot, Volley
_Gratuit avec buvette_
[_Plus d’infos_](https://mjcbrequigny.com/agenda/fete-du-jeu-et-de-la-parentalite/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T18:30:00.000+02:00
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parc bréquigny parc bréquigny Bréquigny Rennes 35230 Ille-et-Vilaine
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