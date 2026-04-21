Fête du Jeu et de la Parentalité parc bréquigny Rennes Dimanche 31 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

Animations, spectacles, jeux…

**Le parc de Bréquigny en fête !**

Comme chaque année, la fête du jeu et de la parentalité viendra animer le parc de Bréquigny avec une multitude d’activités ! Avec buvette et petite restauration.

**LES SPECTACLES**

• 14h30 : LES ÎLOTS SONORES [ Îlot 135 ]

Dispositif intimiste et sensoriel où le son binaural est au service du récit poétique. Tout public.

• 14h30 et 16h : CRABE VERT [ Solé ! Productions ]

Spectacle musical de rue. Tout public. Durée : 30 minutes

• 15h30 et 17h : MIMI BONITE [ L’Hallali Production ]

Spectacle musical. De 0 à 6 ans. Durée : 30 minutes. Espace petite enfance

• 17H30 GLOUPS [ Solé ! Productions ]

Fanfare. Tout public. Durée : 45 minutes

**LES ANIMATIONS**

• ESCAPE GAME [ Lockey Aventures ]

14h30-18h (toutes les 30 minutes) «le trésor oublié»

• JARDIN DES ARTS [ Terre des Arts ]

Pratique artistique libre enfants et parents

• CABANES EN BOÎTES [ Par Tout Artiste ]

Fabrication de cabanes en boîtes de conserve

**LES ESPACES**

• JEUX DE SOCIÉTÉ : devant la bibliothèque

Grands jeux en bois, jeux de construction, prototypes, Makedo, jeux adaptés au handicap visuel [ PEP Bretill’Armor ]

• PETITE ENFANCE : derrière la bibliothèque

Jeu libre, la terre à modeler, histoires et lectures, bricolage, cabanarium, motricité libre

• JEUX SPORTIFS : côté pataugeoire

Grimpe d’arbres [ Cap’arbres ], à partir de 9 ans et Troll Balll, Slack Line, Tire à l’arc, cages de foot, Volley

_Gratuit avec buvette_

[_Plus d’infos_](https://mjcbrequigny.com/agenda/fete-du-jeu-et-de-la-parentalite/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T18:30:00.000+02:00

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parc bréquigny parc bréquigny Bréquigny Rennes 35230 Ille-et-Vilaine



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