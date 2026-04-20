Fête du jeu et de la parentalité Parc de Bréquigny Rennes
Fête du jeu et de la parentalité Parc de Bréquigny Rennes dimanche 31 mai 2026.
Fête du jeu et de la parentalité Parc de Bréquigny Rennes Dimanche 31 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Comme chaque année, la fête du jeu et de la parentalité viendra animée le parc de Bréquigny avec une multitude d’activités pour les petit⸱es comme pour les grand⸱es ! Spectacles, animations, espace p…
**Le parc de Bréquigny en fête !**
Comme chaque année, la fête du jeu et de la parentalité viendra animer le parc de Bréquigny avec une multitude d’activités ! Avec buvette et petite restauration.
**LES SPECTACLES**
* 14h30 : LES [ÎLOTS SONORES](https://www.ilot135.com/les-spectacles-et-projets/ilots-sonores) [ Îlot 135 ]
Dispositif intimiste et sensoriel où le son binaural est au service du récit poétique. Tout public.
* 14h30 et 16h : [CRABE VERT](https://www.soleproductions.org/crabe-vert) [ Solé ! Productions ]
Spectacle musical de rue. Tout public. Durée : 30 minutes
* 15h30 et 17h : [MIMI BONITE](https://lhallali.com/artistes/mimi-bonite/) [ L’Hallali Production ]
Spectacle musical. De 0 à 6 ans. Durée : 30 minutes. Espace petite enfance
* 17H30 [GLOUPS](https://www.soleproductions.org/gloups-spectacle-de-rue) [ Solé ! Productions ]
Fanfare. Tout public. Durée : 45 minutes
**LES ANIMATIONS**
* ESCAPE GAME [ [Lockey Aventures](https://www.lockeyaventures.fr/) ]
14h30-18h (toutes les 30 minutes) «le trésor oublié»
* JARDIN DES ARTS [ [Terre des Arts](https://terredesarts-rennes.fr/presentation-2/) ]
Pratique artistique libre enfants et parents
* CABANES EN BOÎTES [ [Par Tout Artiste](https://partoutartiste.fr/) ]
Fabrication de cabanes en boîtes de conserve
**LES ESPACES**
* JEUX DE SOCIÉTÉ : devant la bibliothèque
Grands jeux en bois, jeux de construction, prototypes, Makedo, jeux adaptés au handicap visuel [ [PEP Bretill’Armor](https://www.pepbretillarmor.org/) ]
* PETITE ENFANCE : derrière la bibliothèque
Jeu libre, la terre à modeler, histoires et lectures, bricolage, cabanarium, motricité libre
* JEUX SPORTIFS : côté pataugeoire
Grimpe d’arbres [ [Cap’arbres](https://caparbres.sportsregions.fr/) ], à partir de 9 ans et Troll Balll, Slack Line, Tire à l’arc, cages de foot, Volley
Événement gratuit et entrée libre pour toute la famille !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T18:30:00.000+02:00
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0299869595 accueil@mjcbrequigny.com https://mjcbrequigny.com/agenda/fete-du-jeu-et-de-la-parentalite/
Parc de Bréquigny Avenue du Canada – 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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