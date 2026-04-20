Fête du jeu et de la parentalité Parc de Bréquigny Rennes Dimanche 31 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Comme chaque année, la fête du jeu et de la parentalité viendra animée le parc de Bréquigny avec une multitude d’activités pour les petit⸱es comme pour les grand⸱es ! Spectacles, animations, espace p…

**Le parc de Bréquigny en fête !**

Comme chaque année, la fête du jeu et de la parentalité viendra animer le parc de Bréquigny avec une multitude d’activités ! Avec buvette et petite restauration.

**LES SPECTACLES**

* 14h30 : LES [ÎLOTS SONORES](https://www.ilot135.com/les-spectacles-et-projets/ilots-sonores) [ Îlot 135 ]

Dispositif intimiste et sensoriel où le son binaural est au service du récit poétique. Tout public.

* 14h30 et 16h : [CRABE VERT](https://www.soleproductions.org/crabe-vert) [ Solé ! Productions ]

Spectacle musical de rue. Tout public. Durée : 30 minutes

* 15h30 et 17h : [MIMI BONITE](https://lhallali.com/artistes/mimi-bonite/) [ L’Hallali Production ]

Spectacle musical. De 0 à 6 ans. Durée : 30 minutes. Espace petite enfance

* 17H30 [GLOUPS](https://www.soleproductions.org/gloups-spectacle-de-rue) [ Solé ! Productions ]

Fanfare. Tout public. Durée : 45 minutes

**LES ANIMATIONS**

* ESCAPE GAME [ [Lockey Aventures](https://www.lockeyaventures.fr/) ]

14h30-18h (toutes les 30 minutes) «le trésor oublié»

* JARDIN DES ARTS [ [Terre des Arts](https://terredesarts-rennes.fr/presentation-2/) ]

Pratique artistique libre enfants et parents

* CABANES EN BOÎTES [ [Par Tout Artiste](https://partoutartiste.fr/) ]

Fabrication de cabanes en boîtes de conserve

**LES ESPACES**

* JEUX DE SOCIÉTÉ : devant la bibliothèque

Grands jeux en bois, jeux de construction, prototypes, Makedo, jeux adaptés au handicap visuel [ [PEP Bretill’Armor](https://www.pepbretillarmor.org/) ]

* PETITE ENFANCE : derrière la bibliothèque

Jeu libre, la terre à modeler, histoires et lectures, bricolage, cabanarium, motricité libre

* JEUX SPORTIFS : côté pataugeoire

Grimpe d’arbres [ [Cap’arbres](https://caparbres.sportsregions.fr/) ], à partir de 9 ans et Troll Balll, Slack Line, Tire à l’arc, cages de foot, Volley

Événement gratuit et entrée libre pour toute la famille !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T18:30:00.000+02:00

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0299869595 accueil@mjcbrequigny.com https://mjcbrequigny.com/agenda/fete-du-jeu-et-de-la-parentalite/

Parc de Bréquigny Avenue du Canada – 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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