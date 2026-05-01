Fête du jeu Salle des fêtes Montsauche-les-Settons
Fête du jeu Salle des fêtes Montsauche-les-Settons samedi 30 mai 2026.
Montsauche-les-Settons
Fête du jeu
Salle des fêtes 5 Place de l’Ancienne Gare Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Jeux de société, jeux en bois, énigmes, troc de jeux , watersoft toute l’après -midi de 14h à 19h. Restauration sur place avec Gnomes et Chaudron. Evenement gratuit. .
Salle des fêtes 5 Place de l’Ancienne Gare Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52
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English : Fête du jeu
L’événement Fête du jeu Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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