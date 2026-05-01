Fête du jeu Salle des fêtes Montsauche-les-Settons

Montsauche-les-Settons

Fête du jeu

Salle des fêtes 5 Place de l’Ancienne Gare Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Jeux de société, jeux en bois, énigmes, troc de jeux , watersoft toute l’après -midi de 14h à 19h. Restauration sur place avec Gnomes et Chaudron. Evenement gratuit. .

Salle des fêtes 5 Place de l’Ancienne Gare Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52

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English : Fête du jeu

L’événement Fête du jeu Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs