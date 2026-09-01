Informations pratiques

Sundhouse

Fête du jeu

rue du Stade Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Fête du Jeu 2026 arrive !

La Ludo’Ried vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe du jeu, du partage et de la bonne humeur !

Que vous soyez en famille, entre amis ou simple curieux, venez découvrir une multitude de jeux pour tous les âges et tous les goûts.

*Jeux de société pour tout âge • Jeux en bois • Jeu de rôle • EscapeGames • Tournoi

Avec la participation de RSK67 pour découvrir le jeu sjoelbak

*Restauration et buvette sur place Pré-commandez vos burgers (voir lien billets)

Venez partager un moment convivial et faire le plein de bonne humeur. Nous vous attendons nombreux ! .

rue du Stade Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 43 67 57 espaceenfantsgrandried@yahoo.com

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English :

L’événement Fête du jeu Sundhouse a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Grand Ried