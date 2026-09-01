Fête du jeu Sundhouse
dimanche 20 septembre 2026 · Sundhouse
Informations pratiques
Sundhouse
Fête du jeu
rue du Stade Sundhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
La Fête du Jeu 2026 arrive !
La Ludo’Ried vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe du jeu, du partage et de la bonne humeur !
Que vous soyez en famille, entre amis ou simple curieux, venez découvrir une multitude de jeux pour tous les âges et tous les goûts.
*Jeux de société pour tout âge • Jeux en bois • Jeu de rôle • EscapeGames • Tournoi
Avec la participation de RSK67 pour découvrir le jeu sjoelbak
*Restauration et buvette sur place Pré-commandez vos burgers (voir lien billets)
Venez partager un moment convivial et faire le plein de bonne humeur. Nous vous attendons nombreux ! .
rue du Stade Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 43 67 57 espaceenfantsgrandried@yahoo.com
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English :
L’événement Fête du jeu Sundhouse a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Grand Ried
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