Fête du jeu vidéo ! Bibliothèque Václav Havel Paris

Informations pratiques

Devenus incontournables dans le paysage culturel, les jeux vidéo ont fait leur entrée dans les bibliothèques parisiennes. Vous pouvez jouer gratuitement sur place, participer à des animations autour du jeu vidéo, emprunter des jeux…

Cette fois, nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 octobre pour une fête de la culture jeu vidéo avec une sélection de jeux mis à votre disposition dans tous nos espaces (n’hésitez pas à découvrir notre vaste fonds de Jeux vidéo pour avoir une idée de ce que nous proposons) et la découverte de jeux vidéo musicaux avec notre partenaire, Make Some Noise.

Make Some Noiseest une association dont le but est de promouvoir les jeux vidéo musicaux sur bornes d’arcade, et les moyens d’y jouer chez soi. Make Some Noise met à disposition du matériel lors d’événements tels que Japan Expo, Epitanime, et bien d’autres et organise des rencontres entre joueureuses.

Vous pourrez découvrir par exemple Dance Dance Revolution, le jeu au gameplay iconique utilisant des flèches au sol sur lesquelles le joueur doit danser. Atteignant des difficultés extrêmes, c’est un jeu riche en histoire et propice à la compétition. Ai yai yai, I’m your little butterfly!

Ou encore le célèbre Taiko no Tatsujin qui se joue en tapant un tambour japonais avec des baguettes. Riche en couleurs et en musiques, il est instantanément reconnaissable grâce à son ambiance inspirée du folklore et des festivals japonais. Malgré sa simplicité, le jeu peut également se montrer très difficile, avec des chansons à la vitesse effrénée et des enchaînements complexes.

La bibliothèque Vaclav Havel organise une Fête du Jeu Vidéo, dans tous les espaces de la bibliothèque, en partenariat avec l’association Make Some Noise !

Le samedi 17 octobre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T10:00:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr



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