Fête du lait bio Ferme Dolmen & Potager Trévou-Tréguignec

Trévou-Tréguignec

Fête du lait bio

Ferme Dolmen & Potager 2 Coat Mez Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Depuis plus de 20 ans, cet évènement à la ferme festif et gourmand invite le grand public à partager un petit-déjeuner 100% bio et à découvrir l’agriculture biologique grâce à des visites de ferme. La Fête du lait bio est coordonné à l’échelle nationale par la FNAB (Fédération nationale de l’agriculture biologique) et à l’échelle départementale par le GAB 22 (Groupement des agriculteurs bio des Côtes d’Armor)

A travers cet évènement, nous sensibilisons les visiteurs à une consommation durable bio, locale, de saison en mettant en avant la richesse et la diversité des produits bio présents sur chaque territoire.

P‘tit dej bio et visite de la Ferme Dolmen & Potager à Trévou-Tréguignec Rendez-vous à la Ferme Dolmen & Potager, chez Aurélie & Guillaume Troadec.

Au programme de 9h à 19h petit-déjeuner bio et local à la ferme, visite de la ferme et animations gratuites pour petits & grands marché de producteurs, ateliers et balades nature, animations festives, etc.

Réservation du petit-déjeuner conseillée au 06 64 52 92 23 ou en ligne sur https://fete-du-lait-bio.fr/cotes-darmor/ .

Ferme Dolmen & Potager 2 Coat Mez Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 52 92 23

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English :

L’événement Fête du lait bio Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose